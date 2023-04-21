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Земельные участки в Kantanos - Selinos Municipality, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Палеохора, Греция
Земельные участки 1 комната
Палеохора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 32000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Koundoura, Греция
Земельные участки 1 комната
Koundoura, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,900,000
Продается земельный участок площадью 185000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Палеохора, Греция
Земельные участки 1 комната
Палеохора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 397,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Палеохора, Греция
Земельные участки 1 комната
Палеохора, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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