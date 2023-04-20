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Земельные участки с видом на горы в Каливия-Торику, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
Земельные участки 1 комната в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 397 кв.м. в Аттике. На территории колодец,…
Земельные участки 1 комната в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 96,000
Участок находится в районе Лагониси, или "Заячий остров",уникальном тихом прибрежном пригоро…
Земельные участки 1 комната в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 861,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 850 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы, на …
Земельные участки 1 комната в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 59,000
Продается земельный участок площадью 280 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы, на лес. Земельны…
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