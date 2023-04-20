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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Калимнос, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Grigos, Греция
Земельные участки 1 комната
Grigos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается земельный участок площадью 16135 кв.м. на островах Додеканес. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Arginonta, Греция
Земельные участки 1 комната
Arginonta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. на островах Додеканес. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Телендос, Греция
Земельные участки 1 комната
Телендос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 688 кв.м. на островах Додеканес. Имеет вид на море. Зем…
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