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Земельные участки с видом на море в Kallithea, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Земельные участки 1 комната в Kallithea, Греция
Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
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