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Земельные участки с видом на море в Истиея, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Неохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Неохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 1003 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
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