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Земельные участки в Irakleia Municipality, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Irakleia Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Irakleia Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Район: Палеокастро
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