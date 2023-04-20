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Земельные участки в периферийная единица Янина, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Anargiri, Греция
Земельные участки 1 комната
Anargiri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается земельный участок площадью 1651 кв.м. в северной Греции. На территории земельный у…
Земельные участки 1 комната в Tsepelovo, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsepelovo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1412 кв.м. в Эпире. Земельный участок нахо…
Земельные участки 1 комната в Ioannina Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Ioannina Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 205 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
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