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Купить земельный участок с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция

312 объектов найдено
Земельные участки 1 комнатав Lakones, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakones, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 1482 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на …
Земельные участки 1 комнатав Kato Korakiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Korakiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
Земельные участкив периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
Земельные участкив периферия Ионические острова, Греция
Земельные участки
периферия Ионические острова, Греция
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
Земельные участки 1 комнатав Agnitsini, Греция
Земельные участки 1 комната
Agnitsini, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2273 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комнатав Agios Gordios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 1571 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комнатав Kastania, Греция
Земельные участки 1 комната
Kastania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 2187 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комнатав Kastania, Греция
Земельные участки 1 комната
Kastania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 2228 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы, на лес
Земельные участки 1 комнатав Agios Ioannis, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комнатав Ermones, Греция
Земельные участки 1 комната
Ermones, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комнатав Ano Garouna, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Garouna, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 115 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уча…
Земельные участки 1 комнатав Agios Prokopios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Prokopios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 13,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море, на …
Земельные участки 1 комнатав Nissaki, Греция
Земельные участки 1 комната
Nissaki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Участок находится в районе Виглатури
Земельные участки 1 комнатав Sokraki, Греция
Земельные участки 1 комната
Sokraki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 4056 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комнатав Agios Markos, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Markos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается земельный участок площадью 90000 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
Земельные участки 1 комнатав Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Katochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
Земельные участки 1 комнатав Chalikounas, Греция
Земельные участки 1 комната
Chalikounas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Pentati, Греция
Земельные участки 1 комната
Pentati, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 1360 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комнатав Gastouri, Греция
Земельные участки 1 комната
Gastouri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Lefki, Греция
Земельные участки 1 комната
Lefki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 7318 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный в…
Земельные участки 1 комнатав Синарадес, Греция
Земельные участки 1 комната
Синарадес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
На продажу выставлен участок 4.260 кв.м в районе Синарадес в западной части о.Корфу. С участ…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Маттеос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Маттеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлен земельный участок 6.000 кв.м в районе Прасуди на юго западе о.Корфу
Земельные участки 1 комнатав Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Литакия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Пелекас, Греция
Земельные участки 1 комната
Пелекас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
На продажу выставлен земельный участок 4.500 кв.м в районе Пелекасв западной части острова К…
Земельные участки 1 комнатав Kompitsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Kompitsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 13700 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Souleika, Греция
Земельные участки 1 комната
Souleika, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Agios Elias, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Elias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 1900 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комнатав Agios Stefanos, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Stefanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 15233 кв.м. на острове Корфу. На территории с возможнос…
Земельные участки 2 комнатыв Kira Chrisikou, Греция
Земельные участки 2 комнаты
Kira Chrisikou, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 280 кв.м. на острове Корфу. На территории строение, под…
Земельные участки 1 комнатав Perithia, Греция
Земельные участки 1 комната
Perithia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
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