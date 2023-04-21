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Земельные участки в Igoumenitsa Municipality, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Sivota, Греция
Земельные участки
Sivota, Греция
3 002 м² Количество этажей 1
€ 1,300,000
& Sigma; у & бета; & omicron; & тау; & Каппа; е & ню; & тау; & Rho; & omicron ;: & nbsp; & а…
Земельные участки 1 комната в Argyrotopos, Греция
Земельные участки 1 комната
Argyrotopos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подв…
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