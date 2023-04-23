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Земельные участки с видом на море в Иерисос, Греция

33 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 5005 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 10550 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Име…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На те…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 445,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 28,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 1686 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики.Земел…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 7150 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 99,000
Продается земельный участок площадью 387 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На те…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 6700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 13115 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается земельный участок площадью 11000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 10750 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 16800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8453 кв.м. на полуострове Афон, региона Ха…
Земельные участки 1 комната в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 10045 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 53000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Име…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 3760 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 11200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Име…
Земельные участки 1 комната в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 50000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
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