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Земельные участки с видом на горы в Иерисос, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики.Земел…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 1330 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики.Земел…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 11800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 445,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 6700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
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