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Земельные участки в Иерисос, Греция

82 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 1425 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
-1 Этаж
€ 800,000
Koumitsa ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 6054 m2, Код. HPS3545, 800.000 €
Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
316 м²
€ 95,000
The land is 316 square meters and is located in Ierissos village only 50 meters to the beach…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
917 м²
€ 89,000
Land is 917 sq. meters and is located in Nea Roda village 280 meters to the sea. The propert…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 1700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики.Земел…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 1330 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики.Земел…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 11800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 4313 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
700 м²
€ 69,000
Площадь участка составляет 700 кв. М. Расположен в деревне Неа Рода в 300 метрах от моря. Со…
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
4 200 м²
€ 90,000
Этот участок земли с видом на море расположен в очень хорошем районе между деревней Иериссос…
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
560 м²
€ 80,000
Земля 560 кв. метров и находится в деревне Неа Рода.  Собственность имеет разрешение на стро…
Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
4 500 м²
€ 50,000
Земля 4500 кв. метров и расположен в окрестностях деревни Иериссос в 2000 метрах от пляжа. Е…
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
15 100 м²
€ 380,000
Земля 15100 кв. метров и расположен в 2,5 км от Неа Рода и в 3,5 км от Иериссоса и в 500 мет…
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
17 311 м²
€ 275,000
Land is 17 311 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Rodha village at a distance o…
Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
380 м²
€ 200,000
Land is 380 sq. meters and is located in the central street of Ierissos village only 100 met…
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
992 м²
€ 120,000
Площадь участка составляет 992 кв. М. Расположен в деревне Неа Рода.  Собственность имеет ра…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 18800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 38500 кв.м на п-ве Афон, Халкидики. Он расположен на пе…
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагаем Вашему вниманию чудесное предложение - земельный участок площадью 7850 кв.м. Необ…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 5005 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 765,000
Продается земельный участок площадью 11300 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 10550 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Име…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На те…
Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На те…
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