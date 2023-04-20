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Земельные участки в Ялиссос, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вода
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 2850 кв.м. на острове Родос
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается земельный участок площадью 920 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 18755 кв.м. на острове Родос. На территори…
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 550 кв.м. на острове Родос. На территории подведена вод…
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