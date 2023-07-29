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Realting.com
Земельные участки
Греция
Крит
периферия Крит
District of Heraklion
Земельные участки с видом на море в Ираклион, Греция
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165 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 399,000
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Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 3,000,000
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Земельные участки 1 комната
Epano Vathia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€ 75,000
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Земельные участки 1 комната
Choudhetsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€ 200,000
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Земельные участки 1 комната
Elea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уч…
€ 570,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Маратос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
€ 120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Сисе, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на горы, на лес
€ 230,000
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Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 179,000
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Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2202 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 188,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 230,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4114 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 299,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 260,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€ 99,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3300 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
District of Heraklion, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8333 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 77000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 169280 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 430,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Сисе, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10885 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€ 450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1025 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 735 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€ 150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
District of Heraklion, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1920 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 105,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€ 435,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€ 120,000
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 240,000
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 800,000
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Земельные участки 1 комната
Панормос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€ 160,000
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