Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Греция
  4. Крит
  5. периферия Крит
  6. District of Heraklion

Земельные участки с видом на море в Ираклион, Греция

165 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 399,000
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 3,000,000
Земельные участки 1 комната в Epano Vathia, Греция
Земельные участки 1 комната
Epano Vathia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в Choudhetsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Choudhetsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Elea, Греция
Земельные участки 1 комната
Elea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уч…
€ 570,000
Земельные участки 1 комната в Маратос, Греция
Земельные участки 1 комната
Маратос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Сисе, Греция
Земельные участки 1 комната
Сисе, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на горы, на лес
€ 230,000
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 179,000
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2202 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 188,000
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 230,000
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4114 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 299,000
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 260,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€ 99,000
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3300 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в District of Heraklion, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8333 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 77000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 169280 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 430,000
Земельные участки 1 комната в Сисе, Греция
Земельные участки 1 комната
Сисе, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10885 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€ 450,000
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1025 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 735 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в District of Heraklion, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1920 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 105,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€ 435,000
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 240,000
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Панормос, Греция
Земельные участки 1 комната
Панормос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€ 160,000
Realting.com
Перейти