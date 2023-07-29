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Земельные участки с видом на горы в Ираклион, Греция

170 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 399,000
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 3,000,000
Земельные участки 1 комната в Сисе, Греция
Земельные участки 1 комната
Сисе, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на горы, на лес
€ 230,000
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 230,000
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4114 кв.м. на острове Крит. На территории …
€ 299,000
Земельные участки 1 комната в Rousochoria, Греция
Земельные участки 1 комната
Rousochoria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу идеальный земельный участок в стратегическом месте недалеко от новог…
€ 96,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€ 99,000
Земельные участки 1 комната в District of Heraklion, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Heraklion, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 610 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок 3200 кв.м. с двумя старыми отдельно стоящими домами по 110 кв.м каждый на …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 77000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 169280 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 485 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€ 88,000
Земельные участки 1 комната в Kato Gouves, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Vasilies, Греция
Земельные участки 1 комната
Vasilies, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 70,000
Земельные участки 1 комната в Kokkini Chani, Греция
Земельные участки 1 комната
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Kokkini Chani, Греция
Земельные участки 1 комната
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 859 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Гурнес, Греция
Земельные участки 1 комната
Гурнес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Kato Gouves, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Kato Gouves, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Kokkini Chani, Греция
Земельные участки 1 комната
Kokkini Chani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 512 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 683,000
Земельные участки 1 комната в Бали, Греция
Земельные участки 1 комната
Бали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 222912 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
€ 14,000,000
Земельные участки 1 комната в Скалани, Греция
Земельные участки 1 комната
Скалани, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 13042 кв.м. на острове Крит. На территории…
€ 380,000
Земельные участки 1 комната в Влихада, Греция
Земельные участки 1 комната
Влихада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€ 750,000
Земельные участки 1 комната в Влихада, Греция
Земельные участки 1 комната
Влихада, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4425 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€ 105,000
Земельные участки 1 комната в Бали, Греция
Земельные участки 1 комната
Бали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на острове Крит. На территории подведено эл…
€ 390,000
Земельные участки 1 комната в Epano Kera, Греция
Земельные участки 1 комната
Epano Kera, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€ 290,000
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