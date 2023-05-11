Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит

Земельные участки с видом на море в периферийная единица Ираклион, Греция

214 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 399,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Epano Vathia, Греция
Земельные участки 1 комната
Epano Vathia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 69,000
Продается земельный участок площадью 1180 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Choudhetsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Choudhetsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
Земельные участки 1 комната в Elea, Греция
Земельные участки 1 комната
Elea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 570,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комната в Сисе, Греция
Земельные участки 1 комната
Сисе, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на горы, на лес
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 179,000
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 188,000
Продается земельный участок площадью 2202 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Малия, Греция
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 841 кв.м. на острове Крит.Земельный участок не предназн…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 299,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4114 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Stalida, Греция
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Rogdia, Греция
Земельные участки 1 комната
Rogdia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 648 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 99,000
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в Гувес, Греция
Земельные участки 1 комната
Гувес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 5576 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3300 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается компанияс ограниченной ответственностью, владеющая огромной территорией площадью 3…
Земельные участки 1 комната в Бали, Греция
Земельные участки 1 комната
Бали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 970000 кв.м. на острове Крит. На территори…
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 17000000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена…
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 8333 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната в периферия Крит, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Крит, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000000 кв.м. на острове Крит. На террито…
Земельные участки 1 комната в Koutouloufari, Греция
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 77000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 169280 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Analipsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 430,000
Продается земельный участок площадью 2010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 366 кв.м. на острове Крит.Земельный участо…
Realting.com
Перейти