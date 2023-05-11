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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Ираклион, Греция
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247 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
€ 399,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Сисе, Греция
1
1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на горы, на лес
Земельные участки 1 комната
Ano Kastelliana, Греция
1
1
€ 2,500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 391200 кв.м. на острове Крит. На территори…
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1
1
€ 230,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 841 кв.м. на острове Крит.Земельный участок не предназн…
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1
1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
€ 299,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4114 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Rousochoria, Греция
1
1
€ 96,000
Предлагается на продажу идеальный земельный участок в стратегическом месте недалеко от новог…
Земельные участки 1 комната
Evangelismos, Греция
1
1
€ 48,000
Предлагается на продажу идеальный земельный участок в стратегическом месте недалеко от новог…
Земельные участки 1 комната
Rogdia, Греция
1
1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 648 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
1
1
€ 99,000
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната
Гувес, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 5576 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Voros, Греция
1
2
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается компанияс ограниченной ответственностью, владеющая огромной территорией площадью 3…
Земельные участки 1 комната
Бали, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 970000 кв.м. на острове Крит. На территори…
Земельные участки 1 комната
District of Heraklion, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 610 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается участок 3200 кв.м. с двумя старыми отдельно стоящими домами по 110 кв.м каждый на …
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 77000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 169280 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1
1
€ 88,000
Продается земельный участок площадью 485 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Матала, Греция
1
1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 10327 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Skepasti, Греция
1
1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 1018 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
1
1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 550 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Vasilies, Греция
1
1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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