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Земельные участки с видом на море в Георгиополис, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Георгиополис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 1239 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Likotinerea, Греция
Земельные участки 1 комната
Likotinerea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 854 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Георгиополис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1240 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Георгиополис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 16,000,000
Продается земельный участок площадью 288000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Likotinerea, Греция
Земельные участки 1 комната
Likotinerea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 4519 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Георгиополис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 15503 кв.м. на острове Крит. На территории…
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