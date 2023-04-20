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Земельные участки с видом на горы в Георгиополис, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Exopoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Exopoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Нет возможности строительства
Земельные участки 1 комната в Likotinerea, Греция
Земельные участки 1 комната
Likotinerea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 1508 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Георгиополис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8923 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в Георгиополис, Греция
Земельные участки 1 комната
Георгиополис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 19280 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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