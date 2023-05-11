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Земельные участки с видом на горы в Гази, Греция

19 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 99,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Ano Kalesa, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 765,000
Земельные участки 1 комната в Гази, Греция
Земельные участки 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 940,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Ano Kalesa, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 35,000
Земельные участки 1 комната в Гази, Греция
Земельные участки 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 49,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 49,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 39,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 255,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 109,000
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