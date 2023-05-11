Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Heraklion
  6. Гази

Земельные участки в Гази, Греция

51 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната в Гази, Греция
Земельные участки 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Гази, Греция
Земельные участки 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Каврохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Каврохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Каврохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Каврохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,750,000
Земельные участки 1 комната в Като Калеса, Греция
Земельные участки 1 комната
Като Калеса, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Гази, Греция
Земельные участки 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 105,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 99,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 195,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 435,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 145,000
Земельные участки 1 комната в Каврохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Каврохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 139,000
Земельные участки 1 комната в Каврохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Каврохори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 74,000
Земельные участки 1 комната в Гази, Греция
Земельные участки 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 43,000
Земельные участки 1 комната в Гази, Греция
Земельные участки 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 32,000
Земельные участки 1 комната в Ano Kalesa, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Земельные участки 1 комната в Гази, Греция
Земельные участки 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 765,000
Земельные участки 1 комната в Гази, Греция
Земельные участки 1 комната
Гази, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 940,000
Земельные участки 1 комната в Аммудара, Греция
Земельные участки 1 комната
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 32,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 128,000
Земельные участки 1 комната в Палиокастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 99,000
Realting.com
Перейти