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Земельные участки в Галатиста, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью …
Земельные участки 1 комната в Petrokerasa, Греция
Земельные участки 1 комната
Petrokerasa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 18250 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
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