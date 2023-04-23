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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Эврос, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки 1 комната
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в северной Греции. На территории подведена …
Земельные участки 1 комната в Municipality of Samothraki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Samothraki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается участок земли площадью 110000 кв. метров на острове Самофраки. Участок имеет вид на море
Земельные участки 1 комната в дим Александруполис, Греция
Земельные участки 1 комната
дим Александруполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 560 кв.м. во Фракии. На территории подведена вода, подв…
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