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Земельные участки с видом на горы в периферийная единица Эвбея, Греция

283 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Каламос, Греция
Земельные участки 1 комната
Каламос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
Земельные участки 1 комната в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната
Магула, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 48,000
Продается земельный участок площадью 680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Сета, Греция
Земельные участки 1 комната
Сета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 503 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в demos chalkideon, Греция
Земельные участки 1 комната
demos chalkideon, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 1079 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмож…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 31,860
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Лукисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 37,200
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
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