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Земельные участки
Греция
периферийная единица Эвбея
Земельные участки в периферийная единица Эвбея, Греция
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52 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на острове Эвия. На территории земельный уча…
€95,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на м…
€85,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каламос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
€290,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Theologos, Греция
1
1 020 м²
1
Продается земельный участок площадью 1020 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море. Уча…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гиалтра, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€140,000
Рекомендовать
Земельные участки с Инвестиции, с События, с sea front
Котсикья, Греция
94 000 м²
Уникальная площадь 94 000 квадратных метров между двумя лесами, которая заканчивается на час…
€1,65 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сикамино, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 14086 кв.м. в Аттике. Земельный участок ра…
€95,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agii Apostoli, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2.985 кв.м в Каламо Аттики. Участок строит жилой дом пл…
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гимно, Греция
1
22 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
€240,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
1
45 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€330,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сета, Греция
1
800 м²
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€110,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Филла, Греция
1
3 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€270,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Кастелла, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 875 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€735,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сета, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 503 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Theologos, Греция
1
1
Земельный участок находится в приморском поселке Феологос,всего в 50 метрах от моря.Это куро…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малесина, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1525 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
€125,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Вати, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€105,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1200 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€100,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории строение, под…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€320,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неротривия, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лукисия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€140,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 471 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€70,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Панорама, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 3 спальни с видом на море, с furnishings
Эретрия, Греция
4
1
75 м²
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Эвия. На территории с возможность…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agii Apostoli, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. в Аттике. Земельный участок, цельный и приго…
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Куркули, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 111500 кв.м. на острове Эвия. На территории земельный у…
€223,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1024 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€850,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Эритре, Греция
1
440 м²
1
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. в Аттике. Предлагаем вашему вниманию большой пр…
€150,000
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