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Земельные участки с видом на горы в Эретрия, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната
Магула, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
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