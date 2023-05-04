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Земельные участки в Ereikoussa Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в demos kerkyras, Греция
Земельные участки 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
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