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Земельные участки с видом на море в Эпира и Западной Македонии, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната
Спартохорион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната
Спартохорион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Argyrotopos, Греция
Земельные участки 1 комната
Argyrotopos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Preveza Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
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