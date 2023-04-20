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Земельные участки в периферия Эпир, Греция

15 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Anargiri, Греция
Земельные участки 1 комната
Anargiri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается земельный участок площадью 1651 кв.м. в северной Греции. На территории земельный у…
Земельные участки в Sivota, Греция
Земельные участки
Sivota, Греция
3 002 м² Количество этажей 1
€ 1,300,000
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Земельные участки 1 комната в Mytikas, Греция
Земельные участки 1 комната
Mytikas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Preveza Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается земельный участок площадью 4355 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Agia, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в Эпире. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Петас, Греция
Земельные участки 1 комната
Петас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Эпире. На земельном участке есть возможнос…
Земельные участки 1 комната в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната
Спартохорион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Спартохорион, Греция
Земельные участки 1 комната
Спартохорион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Argyrotopos, Греция
Земельные участки 1 комната
Argyrotopos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Preveza Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Preveza Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Preveza Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5622 кв.м. в центральной Греции. На террит…
Земельные участки 1 комната в Tsepelovo, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsepelovo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1412 кв.м. в Эпире. Земельный участок нахо…
Земельные участки 1 комната в Ioannina Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Ioannina Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 205 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
Земельные участки 1 комната в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната
Парга, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 3080 кв.м. в Эпире. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната в Парга, Греция
Земельные участки 1 комната
Парга, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
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