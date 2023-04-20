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Земельные участки в периферийная единица Элида, Греция

23 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Неохори (Захарос), Греция
Земельные участки 1 комната
Неохори (Захарос), Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 12700 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На те…
Земельные участки 1 комната в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа Скиллунтия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Фонетика, Греция
Земельные участки 1 комната
Фонетика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 12200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Агиос Иоаннис, Греция
Земельные участки 1 комната
Агиос Иоаннис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Левентохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Левентохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4179 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
Земельные участки 1 комната в Левентохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Левентохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4253 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
Земельные участки 1 комната в Ханакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханакия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Марафия, Греция
Земельные участки 1 комната
Марафия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 989 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
Земельные участки 1 комната в Миртия, Греция
Земельные участки 1 комната
Миртия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 5250 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колод…
Земельные участки 1 комната в Неа Скиллунтия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа Скиллунтия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Имеет вид на море.…
Земельные участки 1 комната в Килини, Греция
Земельные участки 1 комната
Килини, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 56161 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Витинейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Витинейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 128587 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
Земельные участки 1 комната в Дунайка, Греция
Земельные участки 1 комната
Дунайка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,000
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории стро…
Земельные участки 1 комната в Кладеос, Греция
Земельные участки 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Олимпии.Участок …
Земельные участки 1 комната в Палаоварвасаина, Греция
Земельные участки 1 комната
Палаоварвасаина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Участок находится в поселке Варвасена, муниципалитета города Пиргос. На территории участка п…
Земельные участки 1 комната в Неохори Миртутион, Греция
Земельные участки 1 комната
Неохори Миртутион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Участок находится в поселке Неохори Килинис
Земельные участки 1 комната в Шинои, Греция
Земельные участки 1 комната
Шинои, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Смерна, Греция
Земельные участки 1 комната
Смерна, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
Земельные участки 1 комната в Лампети, Греция
Земельные участки 1 комната
Лампети, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 270 кв.м. на полуострове Пелопоннес
Земельные участки 1 комната в Сирохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Сирохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Лия, Греция
Земельные участки 1 комната
Лия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5300 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
Земельные участки 1 комната в Кардамас, Греция
Земельные участки 1 комната
Кардамас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 16800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
Земельные участки 1 комната в Платанос, Греция
Земельные участки 1 комната
Платанос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 100000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории стр…
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