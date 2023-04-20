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  5. Kordelio - Evosmos Municipality

Земельные участки в Eleftherio - Kordelio Municipal Unit, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 140 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 323 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 170 кв.м. в Салониках. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 664 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
Земельные участки 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 7720 кв.м. в Салониках. На территории с возможностью по…
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