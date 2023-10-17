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Земельные участки в Элассона, Греция

11 объектов найдено
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 5 048 м²
Участок площадью 5048 кв. М расположен в окрестностях деревни Метаморфоси в 1 км от пляжа. С…
€60,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 388 м²
Земля составляет 388 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для …
€56,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 750 м²
The land is 750 square meters and is located in Metamorfosi village only 150 meters from the…
€220,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 385 м²
Земля 385 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для учителей. Р…
€60,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 1 360 м²
Land is 1360 sq. meters and is located in Metamorfosi village 400 meters to the sea. The pro…
€90,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 7 500 м²
Land is 7500 sq. meters and is located in surroundings of village Metamorfosi in Vatopediou …
€55,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 366 м²
Land is 366 sq. meters and is located in the suburbs of Metamorfosi village in a compex for …
€50,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 500 м²
Land is 500 sq. meters and is located in surroundings of village Metamorfosi 1500 meters fro…
€45,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 1 700 м²
Площадь участка составляет 1700 кв. М. Расположен на холме напротив пляжа в деревне Метаморф…
€200,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 12 500 м²
Площадь участка составляет 12500 кв. М. Он расположен в окрестностях деревни Метаморфоси на …
€130,000
Земельные участки в Элассона, Греция
Земельные участки
Элассона, Греция
Площадь 5 500 м²
Площадь участка составляет 5500 кв. М. Он расположен в окрестностях деревни Метаморфоси, в 3…
€120,000
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