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Земельные участки с видом на горы в Эдеса, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Athanasios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1954 кв.м. в регионе Каймактсалан. На территории подвед…
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