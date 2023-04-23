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Земельные участки в Эдеса, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Zervi, Греция
Земельные участки 1 комната
Zervi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 313 кв.м. в регионе Каймактсалан. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Athanasios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 1954 кв.м. в регионе Каймактсалан. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Апсалос, Греция
Земельные участки 1 комната
Апсалос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 28,000
Продается земельный участок площадью 765 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, подв…
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