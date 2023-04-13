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Купить земельный участок с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

86 объектов найдено
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 1,800,000
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в Кавале. Имеет вид на море
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 6320 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 6091 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 600,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. в Кавале. На территории подведе…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 12912 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 9200 кв.м. на острове Тасос. На территории подведено эл…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
13 200 м²
€ 1,550,000
Продается земельный участок площадью 12788 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 460,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
13 000 м²
€ 600,000
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
12 000 м²
€ 320,000
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
Земельные участкив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Земельные участки
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 4098 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комнатав Потос, Греция
Земельные участки 1 комната
Потос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 5331 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комнатав Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 5770 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комнатав Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 4098 кв.м. на острове Тасос. На территории земельный уч…
Земельные участкив Elaiochori, Греция
Земельные участки
Elaiochori, Греция
1 900 м²
€ 120,000
Eleitheres, Nea Peramos: участок 1900 кв.м. фасад. Расположен в сельской местности, у моря н…
Земельные участки 1 комнатав Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 28000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Astrida, Греция
Земельные участки 1 комната
Astrida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. на острове Тасос. Участок находится недалеко…
Земельные участки 1 комнатав Мариес, Греция
Земельные участки 1 комната
Мариес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
На острове Тасос, продается земельный участок с панорамным видом. Площадь участка 12000кв.м.…
Земельные участки 1 комнатав Кастро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кастро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается участок земли, площадью 13000 кв.м на юге острова Тасос. Участок находится в 280 м…
Земельные участки 1 комнатав Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продаются два земельных участка площадью 350 кв.м и 821 кв.м, на острове Тасос. Участки нахо…
Земельные участки 1 комнатав Ормос Принос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ормос Принос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Тасос. На территори…
Земельные участки 1 комнатав Скала Рахонио, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Рахонио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комнатав Скала Потамиас, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Потамиас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории…
Земельные участки 1 комнатав Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната
Тасос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
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