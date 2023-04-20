Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Drymos

Земельные участки в Drymos, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Район: Лити
Земельные участки 1 комната в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Drymos, Греция
Земельные участки 1 комната
Drymos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2840 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 5803 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Drymos, Греция
Земельные участки 1 комната
Drymos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 18500 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
Земельные участки 1 комната в Drymos, Греция
Земельные участки 1 комната
Drymos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 15446 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Realting.com
Перейти