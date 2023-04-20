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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Драма, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Kariani, Греция
Земельные участки 1 комната
Kariani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, подв…
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