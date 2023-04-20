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Земельные участки в периферийная единица Драма, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
3 000 м²
€ 10,000
ID: # LA168 - Префектура Кавала, Паггайо: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 3000m². Его зонирование…
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
3 800 м²
€ 45,000
ID: # 1974 - префектура Кавала, Паггайо: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 3800m². На участке есть …
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
8 000 м²
€ 65,000
ID: #LA170 - Kavala Prefecture, Paggaio: FOR SALE plane plot 8000sqm. It already includes a …
Земельные участки в дим Драма, Греция
Земельные участки
дим Драма, Греция
€ 42,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 245 m2, Код. 3-326, 42.000 €
Земельные участки в Nikisiani, Греция
Земельные участки
Nikisiani, Греция
40 м²
€ 35,000
ID: # ΒΓ98 - Префектура Кавала, Паггайо: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 40см фасад. Он уже включ…
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
19 875 м²
€ 800,000
ID: #1491 - Kavala Prefecture, Orfano: FOR SALE plane plot 19875sm with facade length of 94m…
Земельные участки в paralia karyanes, Греция
Земельные участки
paralia karyanes, Греция
6 000 м²
€ 850,000
ID: # 1490 - Префектура Кавала, Орфано: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 6000см с длиной фасада 11…
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
57 780 м²
€ 2,200,000
Участок 57.780m² 600 метров от моря в привилегированном положении. На расстоянии 500 м от Ка…
Земельные участки 1 комната в Ofrynio Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Ofrynio Beach, Греция
1 Количество комнат 850 м²
€ 30,000
УГЛОК ПЛЯЖА КАРИАНИ 850 SQM, в тихом месте, с Ниццей, 500 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ. ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ Д…
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
20 610 м²
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Ofrynio Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Ofrynio Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается земельный участок площадью 6750 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Kariani, Греция
Земельные участки 1 комната
Kariani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в paralia karyanes, Греция
Земельные участки 1 комната
paralia karyanes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. в Кавале. На территории подведена вода, подв…
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