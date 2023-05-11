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Земельные участки в Драма, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
Площадь 3 000 м²
€ 10,000
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
Площадь 3 800 м²
€ 45,000
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
Площадь 8 000 м²
€ 65,000
Земельные участки в дим Драма, Греция
Земельные участки
дим Драма, Греция
€ 42,000
Земельные участки в Nikisiani, Греция
Земельные участки
Nikisiani, Греция
Площадь 40 м²
€ 35,000
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
Площадь 19 875 м²
€ 800,000
Земельные участки в paralia karyanes, Греция
Земельные участки
paralia karyanes, Греция
Площадь 6 000 м²
€ 850,000
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
Площадь 57 780 м²
€ 2,200,000
Земельные участки 1 комната в Ofrynio Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Ofrynio Beach, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
€ 30,000
Земельные участки в Kariani, Греция
Земельные участки
Kariani, Греция
Площадь 20 610 м²
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Ofrynio Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Ofrynio Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Земельные участки 1 комната в Kariani, Греция
Земельные участки 1 комната
Kariani, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Земельные участки 1 комната в paralia karyanes, Греция
Земельные участки 1 комната
paralia karyanes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
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