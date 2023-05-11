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Земельные участки с видом на море в District of Sitia, Греция

34 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Agia Fotia, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Fotia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Земельные участки 1 комната в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 50,000
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 190,000
Земельные участки 1 комната в Аналипси, Греция
Земельные участки 1 комната
Аналипси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Палекастрон, Греция
Земельные участки 1 комната
Палекастрон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 260,000
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Земельные участки 1 комната в Kato Zakros, Греция
Земельные участки 1 комната
Kato Zakros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 13,565,000
Земельные участки 1 комната в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,490,000
Земельные участки 1 комната в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 267,000
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