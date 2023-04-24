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Земельные участки с видом на море в District of Minoa Pediados, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 17000000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена…
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Продается земельный участок площадью 8700 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на море
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