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Земельные участки с видом на горы в District of Minoa Pediados, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Lyctus, Греция
Земельные участки 1 комната
Lyctus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 150 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Lyctus, Греция
Земельные участки 1 комната
Lyctus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 22,000
Продается земельный участок площадью 1650 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Lyctus, Греция
Земельные участки 1 комната
Lyctus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 28,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 230 кв.м. на острове Крит. На территории п…
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