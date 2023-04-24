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  5. District of Minoa Pediados

Земельные участки в District of Minoa Pediados, Греция

8 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 17000000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена…
Земельные участки 1 комната в Lyctus, Греция
Земельные участки 1 комната
Lyctus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 150 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Lyctus, Греция
Земельные участки 1 комната
Lyctus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 22,000
Продается земельный участок площадью 1650 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Lyctus, Греция
Земельные участки 1 комната
Lyctus, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 28,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 230 кв.м. на острове Крит. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Продается земельный участок площадью 8700 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на море
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 104 кв.м. на острове Крит. На территории с возможностью…
Земельные участки 1 комната в Tsoutsouros, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsoutsouros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается земельный участок площадью 200000 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный
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