Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Malevizi

Земельные участки в District of Malevizi, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Keramoutsi, Греция
Земельные участки 1 комната
Keramoutsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2150 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Realting.com
Перейти