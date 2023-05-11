Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Муниципалитет Иерапетры

Земельные участки с видом на горы в Муниципалитет Иерапетры, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 225,000
Realting.com
Перейти