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Земельные участки в Муниципалитет Иерапетры, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Кавусион, Греция
Земельные участки 1 комната
Кавусион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 235,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 860,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Кавусион, Греция
Земельные участки 1 комната
Кавусион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Земельные участки 1 комната в Кавусион, Греция
Земельные участки 1 комната
Кавусион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Кавусион, Греция
Земельные участки 1 комната
Кавусион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 225,000
Земельные участки 1 комната в Makrygialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrygialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 184,000
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