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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Heraklion
Земельные участки с видом на море в District of Heraklion, Греция
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208 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
€ 399,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Epano Vathia, Греция
1
1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
€ 69,000
Продается земельный участок площадью 1180 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Choudhetsi, Греция
1
1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
Земельные участки 1 комната
Elea, Греция
1
1
€ 570,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уч…
Земельные участки 1 комната
Сисе, Греция
1
1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море, на горы, на лес
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
€ 179,000
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
€ 188,000
Продается земельный участок площадью 2202 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1
1
€ 230,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 44,000
Продается земельный участок площадью 841 кв.м. на острове Крит.Земельный участок не предназн…
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1
1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
€ 299,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4114 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 260,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Stalida, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Rogdia, Греция
1
1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 648 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната
Палиокастро, Греция
1
1
€ 99,000
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната
Гувес, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 5576 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 160,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3300 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается компанияс ограниченной ответственностью, владеющая огромной территорией площадью 3…
Земельные участки 1 комната
Бали, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 970000 кв.м. на острове Крит. На территори…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 8333 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
Земельные участки 1 комната
Koutouloufari, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 77000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 169280 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
€ 430,000
Продается земельный участок площадью 2010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
€ 50,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 366 кв.м. на острове Крит.Земельный участо…
Земельные участки 1 комната
Сисе, Греция
1
1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 10885 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
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