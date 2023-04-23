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Земельные участки с видом на море в District of Festos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Матала, Греция
Земельные участки 1 комната
Матала, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 10327 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Kokkinos Pyrgos, Греция
Земельные участки 1 комната
Kokkinos Pyrgos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 11700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
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