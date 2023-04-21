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  5. District of Archane - Asterousia

Земельные участки в District of Archane - Asterousia, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Ano Kastelliana, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Kastelliana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 2800 кв.м. на острове Крит
Земельные участки 1 комната в Karkadiotisa, Греция
Земельные участки 1 комната
Karkadiotisa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Partheni, Греция
Земельные участки 1 комната
Partheni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Ano Kastelliana, Греция
Земельные участки 1 комната
Ano Kastelliana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 391200 кв.м. на острове Крит. На территори…
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