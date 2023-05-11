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Земельные участки с видом на море в District of Agios Nikolaos, Греция

207 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Vrouchas, Греция
Земельные участки 1 комната
Vrouchas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 245,000
Продается земельный участок площадью 2496 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 119,000
Продается земельный участок площадью 1654 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 277,000
Продается земельный участок площадью 3286 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 4040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 89,000
Продается земельный участок площадью 2375 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Elounda, Греция
Земельные участки 1 комната
Elounda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 29981 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 539,500
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 180 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3460 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 5859 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 60000 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 12765 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 23373 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 62,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 102,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 5340 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Sisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Земельные участки 1 комната в Epano Luma, Греция
Земельные участки 1 комната
Epano Luma, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Epano Luma, Греция
Земельные участки 1 комната
Epano Luma, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 2600 кв.м. на острове Крит. На территории …
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается земельный участок площадью 8200 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 59,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
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